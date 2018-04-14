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    Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»

    Состоялись матчи 43 тура английского Чемпионшипа. Идущий на втором месте валлийский «Кардифф» всухую победил в Норвиче. Решающий гол забил Кеннет Зохоре. Отметим, что команда Нила Уорнока лишь на очко опережает зону плей-офф за место в АПЛ.

    В другой встрече бывшая команда российского специалиста Леонида Слуцкого «Халл Сити» дома проиграла «Шеффилд Уэнсдэй». «Тигры» идут вне зоны вылета.

    Чемпионшип. 43-й тур

    Шеффиллд Юнайтед – Миллуол – 1:1 (0:0)

    Барнсли – Болтон – 2:2 (1:0)

    Бертон – Дерби Каунти – 3:1 (2:1)

    КПР – Престон – 1:2 (1:1)

    Мидлсбро – Бристоль Сити – 2:1 (1:1)

    Норвич – Кардифф – 0:2 (0:0)

    Ноттингем Форест – Ипсвич – 2:1 (0:1)

    Рединг – Сандерленд – 2:2 (1:0)

    Халл Сити – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:1)

    Фулхэм – Брентфорд – 1:1 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 21:47
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