- 30 октября 2019
- 00:35 Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты 1
- 26 сентября 2019
- 00:37 «Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги 6
- 24 января 2019
- 00:48 Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал 2
- 12 января 2019
- 16:09 Фото В сборной недели Кубка Англии – 10 игроков «Манчестер Сити» после победы 9:0 4
- 10 января 2019
- 15:20 «Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!» 1
- 07:20 Габриэль Жезус в матче с «Бертоном» сделал первый покер в карьере 1
- 01:30 Гвардиола – после 9:0: «Почему мы забивали еще и еще? Иначе это было бы неуважение»
- 00:46 16 голов «Манчестер Сити» в двух матчах – больше, чем у шести клубов РПЛ после 17-ти туров 12
- 00:42 Кубок Лиги. «Манчестер Сити» забил 9 голов «Бертону» 1
- 00:21 «Сити» – первая команда Англии за 51 год, забившая по 7 голов в двух матчах подряд
- 9 января 2019
- 23:52 Видео «Манчестер Сити» забил «Бертону» 4 гола за тайм. Зинченко перебросил вратаря ударом из-за пределов штрафной 6
- 20 декабря 2018
- 06:34 «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги сыграет с «Челси», «Сити» – с клубом из третьего дивизиона 4
- 1 ноября 2018
- 06:32 Видео В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом» 3
- 22 сентября 2018
- 21:02 Фото Матч «Барнсли» – «Бертон» отменен. Мужчине потребовалась экстренная помощь, на поле приземлился вертолет медицинской службы 4
- 6 мая 2018
- 16:40 «Вулверхэмптон» и «Кардифф» сыграют в АПЛ в сезоне-2018/19 4
- 16:31 Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 20:09 «Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа на следующий сезон после вылета из АПЛ 2
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
- 2 апреля 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты