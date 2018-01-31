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  • Чемпионшип. «Бирмингем» обыграл «Сандерленд», «Астон Вилла» вырвала победу у «Шеффилд Уэнсдэй»

Чемпионшип. «Бирмингем» обыграл «Сандерленд», «Астон Вилла» вырвала победу у «Шеффилд Уэнсдэй»

31 января 2018, 00:44
1

В матче 29-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» обыграл «Сандерленд» со счетом 3:1.

«Бирмингем» набрал 27 очков и поднялся на 20-ю строчку в турнирной таблице, «Сандерленд» с 25-ю очками остался на предпоследней строчке.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур

Халл Сити – Лидс – 0:0

Бертон Альбион – Рединг – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Бедварссон, 20; 1:1 — Акинс (с пенальти), 51; 1:2 — Гантер, 57; 1:3 — Бендварссон, 68.

Бирмингем – Сандерленд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Дэвис, 28; 2:0 — Бога, 44; 3:0 — Галлахер, 54; 3:1 — Овьедо, 84.

Мидлсбро – Шеффилд Уэнсдэй – 0:0

Миллуол – Дерби Каунти – 0:0

Ноттингем Форест – Престон – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Бодин, 35; 0:2 — Баркуйзен, 60; 0:3 — Джонсон (с пенальти), 83.

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Снодграсс, 90.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Астон Вилла Рединг Халл Сити Лидс Бертон Альбион Дерби Каунти Миллуолл Шеффилд Юнайтед Шеффилд Уэнсдэй Бирмингем Сити Сандерленд Мидлсбро Ноттингем Форест Престон
Комментарии (1)
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vick-north-west
1517374978
Aston Villa пойдет в АПЛ, Бирмингем не вылетит, Шеффилды еще долго будут болтаться в шипе.
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