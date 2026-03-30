Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о несостоявшемся трансфере в английский клуб в 2018 году.

– У вас по ходу карьеры был реальный вариант уехать в Европу?

– После ЧМ-2018 были контакты с «Вест Бромвичем». Тогда они выступали в Чемпионшипе. Но дальше разговоров дело не пошло.

– Вы готовы были перейти в «Вест Бром»?

– Да. Поиграть в Англии было моей мечтой. Мне не нужна была Премьер-лига, готов был спокойно в Чемпионшипе выступать. Тем более, «Вест Бромвич» и в Премьер-лиге проявлял себя. Было бы круто.

– Англичане говорили с вашим агентом?

– Да. Он сказал, что такой вариант возможен. Я ответил: «Если будет продолжение, я за». Финансовая составляющая не интересовала.

– Почему не получилось?

– Не знаю, честно. Не хотел себя сам расстраивать. Обычно привык так: «Если есть конкретика – готов выслушать. Если просто разговоры – пусть агент работает».

Вообще вокруг футболистов много слухов. Игроки начинают отвлекаться, что идет во вред. Так что я решил подождать, чем все закончится. Как видите, в «Вест Бромвич» не перешел.