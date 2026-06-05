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  • Тренеру с 5-летним опытом работы в РПЛ предрекли изгнание из профессионального футбола

Тренеру с 5-летним опытом работы в РПЛ предрекли изгнание из профессионального футбола

5 июня, 14:57
5

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал решение «Сочи» сохранить Игоря Осинькина на посту главного тренера.

«Радостно на душе, что Осинькин остаeтся в «Сочи» в Первой лиге. В РПЛ ему работать не стоит, не его уровень.

Следующий этап работы – обратно в школу-интернат «Чертаново» к директору Савченко, ну это если повезeт, а, может, и в Тольятти в Академию имени Коноплева, воспитывать новое поколение для агента Павла Андреева. Ну а что, проект был весьма успешным. Ларин и Поляцкин подтвердят», – написал Смирнов.

  • «Пари НН» и «Сочи» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
  • Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года. По ходу сезона тренер сменил испанца Роберта Морено, который с тех пор не может найти новую работу.
  • В 2021 году тренер вывел из Первой лиги в РПЛ «Крылья Советов».

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Осинькин Игорь
Комментарии (5)
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Император 1
1780663197
Помолчал бы лучше, не позорился
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evgevg13
1780667442
Думал, что Смирнов дурак. Ан нет-просто дебил.
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NewLife
1780668934
Какое-то говно этот агент смирнов💩
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Секстан
1780705387
Оськин, очень профессиональный тренер для любых наших лиг. В клубах где он работал не хватало финансовых ресурсов для усиления команд. С одним или двумя игроками среднего класса играть тяжело, а он ставил игру в своих командах.
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Троллейбус
1780726443
Пошёл бы ты на ***, агент Смирнов!!!
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