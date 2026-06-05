Тренеру с 5-летним опытом работы в РПЛ предрекли изгнание из профессионального футбола

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал решение «Сочи» сохранить Игоря Осинькина на посту главного тренера.
«Радостно на душе, что Осинькин остаeтся в «Сочи» в Первой лиге. В РПЛ ему работать не стоит, не его уровень.
Следующий этап работы – обратно в школу-интернат «Чертаново» к директору Савченко, ну это если повезeт, а, может, и в Тольятти в Академию имени Коноплева, воспитывать новое поколение для агента Павла Андреева. Ну а что, проект был весьма успешным. Ларин и Поляцкин подтвердят», – написал Смирнов.
- «Пари НН» и «Сочи» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
- Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года. По ходу сезона тренер сменил испанца Роберта Морено, который с тех пор не может найти новую работу.
- В 2021 году тренер вывел из Первой лиги в РПЛ «Крылья Советов».
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова