Осинькин назвал фаворитов ЧМ‑2026

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин отнес сборную Испании к числу главных претендентов на победу в чемпионате мира.

Сейчас «Фурия Роха» играет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Вы можете предположить, что сборная Испании вылетит в 1/16 финала?

– Наверное, это можно предположить, но все‑таки испанцы для меня по‑прежнему остаются одними из фаворитов.

Анализируя то, как иногда проходят такие длительные турниры, понимаю, что не всегда важно, как ты начинаешь.

Если ты все‑таки не вылетел, то такие команды, как Испания, Франция, Бразилия и Аргентина, должны проявить свой класс и набрать форму по ходу этого очень длинного турнира.