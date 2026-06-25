«Сочи» принял финальное решение по Осинькину

«Сочи» объявил, что Игорь Осинькин продолжит работу на посту главного тренера команды в сезоне-2026/27.

Также в команде остаются старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили.

Изменения произошли на двух позициях. Тренером вратарей вместо Алексея Антонюка стал Максим Фролкин. Тренером по физической подготовке назначен Рамиль Шарипов, заменивший Пэтру Лэзэрэску. У Антонюка и Лэзэрэску завершились сроки контрактов с «Сочи».