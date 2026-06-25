«Сочи» принял финальное решение по Осинькину

«Сочи» объявил, что Игорь Осинькин продолжит работу на посту главного тренера команды в сезоне-2026/27.
Также в команде остаются старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили.
Изменения произошли на двух позициях. Тренером вратарей вместо Алексея Антонюка стал Максим Фролкин. Тренером по физической подготовке назначен Рамиль Шарипов, заменивший Пэтру Лэзэрэску. У Антонюка и Лэзэрэску завершились сроки контрактов с «Сочи».
- Осинькин возглваляет «Сочи» с 4 сентября 2025 года.
- Команда заняла в прошлом сезоне 16-е место в РПЛ и выбыла в Первую лигу.
Источник: официальный сайт «Сочи»