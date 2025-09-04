Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Корниленко
Сергей Корниленко
Завершил карьеру
14 июня 1983 (43), Витебск
#12 | Нападающий
186 см | 90 кг
Беларусь
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Раскрыты все ассистенты Осинькина в «Сочи»
2025.09.04 15:08
3
Корниленко назвал причину, по которой Карпин не вызвал Соболева в сборную России
2025.06.03 09:53
Корниленко объяснил скандальную речь Тикнизяна
2025.05.21 09:25
2
Шнякин отреагировал на слова Дзюбы о Корниленко: «Тебя кто спрашивал вообще?»
2024.11.06 11:56
6
Дзюба – о Корниленко: «Он получил, что заслужил. Нужно быть человеком»
2024.11.03 16:15
6
Губернатор прокомментировал отставку Корниленко из «Крыльев Советов»
2024.11.02 15:14
3
Осинькин обратился к ушедшему из «Крыльев» Корниленко
2024.11.01 00:24
1
Корниленко покинул «Крылья Советов» после 13 лет в клубе
2024.10.31 20:20
В «Крыльях» высказались о наличии у «Зенита» приоритетного права выкупа Сергеева
2024.09.06 11:22
В «Крыльях Советов» обсудят получение российского гражданства для двух легионеров
2023.04.08 11:46
В «Крыльях» ответили на вопрос об отступных за Сычевого для «Зенита»
2023.01.10 12:11
Корниленко оценил перспективы Пиняева перейти в европейский клуб
2022.12.29 08:33
В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов Пиняева в сборную России
2022.11.04 00:13
«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за удаления в матче с «Уралом»
2022.10.24 20:53
1
В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе «Локомотива» к Пиняеву
2022.10.24 11:47
Корниленко высказался о проблеме Fan ID в российском футболе
2022.09.27 15:47
2
Корниленко: «На месте Захаряна я бы уже учил английский язык»
2022.09.27 15:07
1
Корниленко объяснил отсутствие украинского легионера «Крыльев» Иванисени
2022.09.27 14:32
Корниленко назвал причину кризиса белорусского футбола
2022.09.27 13:18
1
Корниленко: «Ходили с Цыпченко в церковь. После этого он забил «Зениту»
2022.09.27 12:42
1
Корниленко: «Семак прекрасно работает, если выигрывает чемпионат за чемпионатом»
2022.09.27 10:56
Корниленко объяснил, почему Зиньковский мало играет в «Спартаке»
2022.09.27 10:38
1
Корниленко рассказал, есть ли интерес к Пиняеву из Европы
2022.09.27 10:18
1
Корниленко назвал три лучших клуба РПЛ
2022.09.27 09:17
1
Корниленко – об Игнатьеве в «Крыльях»: «Его цель – снова заявить о себе»
2022.03.19 15:43
Корниленко – о совместном чемпионате России и Белоруссии: «Идея неплохая, но пока такое сложно представляется»
2022.03.19 13:31
1
Директор «Крыльев» Корниленко: «Пока нам не говорили о переносе матча с «Ростовом»
2022.02.24 10:41
Корниленко – об уходе Чернова: «Пока не можем конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»
2022.02.04 18:29
1
«Крылья» подтвердили получение предложения от «Зенита» по Сергееву
2021.12.28 14:56
6
Корниленко: «Зиньковский будет игроком сборной России, просто нужно больше стабильности»
2021.09.28 11:13
1
1
2
3
Главные новости
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
3
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
5
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
6
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+