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    Сергей Корниленко

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Корниленко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 90
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