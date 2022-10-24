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    «Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за удаления в матче с «Уралом»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко анонсировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    Самарцы не согласны с красной карточкой Гленна Бейла на 24-й минуте проигранного матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    – Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота.

    Рассчитываем на то, что нам это удастся, и удаление Гленна отменят.

    – Приносят ли плоды эти обращения в ЭСК, если в следующих матчах арбитры вновь трактуют эпизоды не в пользу «Крыльев»?

    – Если мы видим моменты, где, по нашему мнению, судьи ошиблись, то почему не подавать, если есть такая возможность?

    – Что помешало «Крыльям» начать матч более убедительно? У «Урала» было солидное преимущество на старте.

    – Слишком долго входили в игру, допустили много невынужденных ошибок, слишком поздно включили характер. В меньшинстве мы играли даже лучше, чем в равных составах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1471

      Artemka444 15 минут назад

      Может и пенальти не назначать нужно было???!!!

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