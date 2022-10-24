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«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за удаления в матче с «Уралом»

24 октября 2022, 20:53
1

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко анонсировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Самарцы не согласны с красной карточкой Гленна Бейла на 24-й минуте проигранного матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

– Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота.

Рассчитываем на то, что нам это удастся, и удаление Гленна отменят.

– Приносят ли плоды эти обращения в ЭСК, если в следующих матчах арбитры вновь трактуют эпизоды не в пользу «Крыльев»?

– Если мы видим моменты, где, по нашему мнению, судьи ошиблись, то почему не подавать, если есть такая возможность?

– Что помешало «Крыльям» начать матч более убедительно? У «Урала» было солидное преимущество на старте.

– Слишком долго входили в игру, допустили много невынужденных ошибок, слишком поздно включили характер. В меньшинстве мы играли даже лучше, чем в равных составах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Урал Корниленко Сергей Бейл Гленн
Комментарии (1)
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Artemka444
1666637078
Может и пенальти не назначать нужно было???!!!
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