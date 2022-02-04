Корниленко – об уходе Чернова: «Пока не можем конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал решение защитника Никиты Чернова летом перейти в «Спартак».
«У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить.
Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры. Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит», – сказал Корниленко.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
- За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»