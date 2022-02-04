Корниленко – об уходе Чернова: «Пока не можем конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал решение защитника Никиты Чернова летом перейти в «Спартак».

«У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить.

Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры. Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит», – сказал Корниленко.