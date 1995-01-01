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    Корниленко – об уходе Чернова: «Пока не можем конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал решение защитника Никиты Чернова летом перейти в «Спартак».

    «У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить.

    Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры. Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит», – сказал Корниленко.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

    Пономарев: «Чернов будет для «Спартака» достойной заменой Жиго»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9425

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не в обиду , но это удел клубов с периферии.
      Так весь мир живёт.
      " Засветили " - продали , пошли дальше.

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