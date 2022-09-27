Корниленко рассказал, есть ли интерес к Пиняеву из Европы

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал об интересе европейских клубов к нападающему Сергею Пиняеву.

— И к Пиняеву нет предметного интереса в Европе?

— К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже.