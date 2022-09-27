Корниленко: «На месте Захаряна я бы уже учил английский язык»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить.

Я знаю, что и на наших игроков был спрос со стороны зарубежных клубов. Но официальных запросов в клуб не приходило. Пока всe на уровне слухов и разговоров.

Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперeд.

На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», – заявил Корниленко.