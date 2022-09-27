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    Корниленко: «На месте Захаряна я бы уже учил английский язык»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить.

    Я знаю, что и на наших игроков был спрос со стороны зарубежных клубов. Но официальных запросов в клуб не приходило. Пока всe на уровне слухов и разговоров.

    Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперeд.

    На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», – заявил Корниленко.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11490

      Алексей З 2 часа назад

      " Я знаю...был спрос . Официальных запросов не приходило...Всё на уровне слухов..."
      Как это перевести на русский ?
      Если это только слухи , зачем и говорить об этом.
      Палата номер 7.

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