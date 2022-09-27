Корниленко назвал причину кризиса белорусского футбола

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о белорусском футболе.

— Немного удивительно, что в «Крыльях» нет игроков из Беларуси. Вывелись у вас на родине таланты?

— У нас есть Дмитрий Прищепа. Молодой футболист, сейчас в аренде в «Велесе», играет почти все матчи в основе. Конечно, мы смотрим рынок, отслеживаем. Есть перспективные ребята, но они в большинстве своeм уже где-то востребованы.

В то же время мы больше были сконцентрированы на внутреннем, российском рынке. Не могу утверждать, что раньше в чемпионате Беларуси были футболисты, а теперь не осталось. Но те игроки, которые соответствуют высокому уровню, стараются уезжать.

Я не знаю, в чeм проблема, но раньше в чемпионате России играли до 30 белорусских легионеров. Сейчас их можно пересчитать по пальцам. Видимо, что-то поменялось.

— Сборная Беларуси даже в группе C Лиги наций на последнем месте — после Казахстана, Словакии и Азербайджана. Национальный футбол в кризисе?

— Определeнный кризис есть. В вашем вопросе уже содержится ответ, почему в РПЛ сейчас так мало белорусских легионеров. Я думаю, идeт смена поколений.

Ребята, которые постарше и играли в хороших чемпионатах, закончили, а молодые ещe не подросли. Но в Беларуси всегда были таланты и, я уверен, всегда будут. Там уделяется внимание футболу, и звeздочки всe равно появляются.