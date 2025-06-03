Корниленко назвал причину, по которой Карпин не вызвал Соболева в сборную России

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил непопадание Александра Соболева в состав сборной России.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызвал форварда «Зенита» в состав на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

«Сезон для Саши выдался неоднозначным, достаточно сложным. Его адаптация в новой команде длилась долго, и только в конце сезона он начал проявлять себя. Он забил важные голы, но в целом провел сезон недостаточно стабильно. Думаю, поэтому, среди прочего, его не вызвали в сборную», – сказал Корниленко.