Корниленко назвал причину, по которой Карпин не вызвал Соболева в сборную России

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил непопадание Александра Соболева в состав сборной России.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызвал форварда «Зенита» в состав на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.
«Сезон для Саши выдался неоднозначным, достаточно сложным. Его адаптация в новой команде длилась долго, и только в конце сезона он начал проявлять себя. Он забил важные голы, но в целом провел сезон недостаточно стабильно. Думаю, поэтому, среди прочего, его не вызвали в сборную», – сказал Корниленко.
- Соболев забил 4 гола в 23 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- Россия сыграет против Нигерии 6 июня, матч с Беларусью пройдет 10 июня.
Источник: «Матч ТВ»