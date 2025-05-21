Корниленко объяснил скандальную речь Тикнизяна

Бывший форвард «Зенита» Сергей Корниленко прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«Мое мнение, что он все это можно было сказать в кабинете у руководства клуба. Здесь однозначно накипело – нет сил терпеть, плюс матч был против его бывшей команды.

И он правильно сказал. Если он раньше был игроком ротации, то сейчас им не является. Внутри он наверняка принял уже решение о смене клуба. И это шаг к тому, чтобы его отпустили, если будет предложение», – сказал Корниленко.