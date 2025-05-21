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Корниленко объяснил скандальную речь Тикнизяна

21 мая 2025, 09:25
2

Бывший форвард «Зенита» Сергей Корниленко прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«Мое мнение, что он все это можно было сказать в кабинете у руководства клуба. Здесь однозначно накипело – нет сил терпеть, плюс матч был против его бывшей команды.

И он правильно сказал. Если он раньше был игроком ротации, то сейчас им не является. Внутри он наверняка принял уже решение о смене клуба. И это шаг к тому, чтобы его отпустили, если будет предложение», – сказал Корниленко.

  • В этом сезоне левый фулбек забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Сообщалось, что Тикнизяном интересуются «Верона», «Севилья» и «Жирона».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Локомотив Корниленко Сергей Тикнизян Наир
Комментарии (2)
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SLADE2019
1747810583
Хватит уже эту тупорылую речь обсасывать. Как можно себя говном (пардон) чувствовать? Причем, потому, что тебя на поле не выпускают? Мало того, что дураком прослыл, так еще тебе в отместку клуб следующий сезон может изгадит (если захочет конечно).
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Qachkai
1747819424
Прилично играл Тикнизян... пока не женился)
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