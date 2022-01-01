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Главная
Италия. Серия B
Команды
Верона
€ 44 млн
Верона
Верона
Италия. Серия B
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Сайт:
http://www.hellasverona.it/
Тренер:
Паоло Дзанетти
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
Трансляция
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Трансляция
«Верона» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Верона» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.60
9 мая
Трансляция
«Ювентус» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Ювентус» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.65
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Трансляция
«Верона» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Верона» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.53
19 апреля
Трансляция
«Торино» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«Аталанта» – «Верона: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Аталанта» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.60
22 марта
Трансляция
«Верона» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Верона» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.66
15 марта
Трансляция
«Болонья» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Болонья» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.58
7 марта
Трансляция
«Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Верона» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.5
27 февраля
Трансляция
«Сассуоло» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026
20 февраля
Трансляция
«Парма» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
«Парма» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.5
14 февраля
Трансляция
«Верона» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026
6 февраля
Фото
«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
Трансляция
«Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января
Трансляция
«Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026
26 января
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