- 28 февраля
- 14:37 Защитник «Фиорентины» Бираги забил самый дальний гол в Серии А за последние десять лет
- 24 февраля
- 22:44 Бабаев сообщил, что жалеет об уходе Гайча из ЦСКА 4
- 20 февраля
- 00:43 Серия А. «Рома» победила «Верону» (1:0) и поднялась на 3-е место
- 6 февраля
- 22:28 Серия А. «Лацио» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), армеец Гайч дебютировал за новую команду 1
- 31 января
- 20:19 Федотов объяснил, почему ЦСКА отдал Гайча в «Верону» 2
- 12:59 «Дешевое повидло. Слава богу, что ушел». Пономарев – об игроке ЦСКА 4
- 11:10 ЦСКА объявил об уходе Гайча в «Верону» 1
- 30 января
- 18:37 Фото Гайч: «Счастлив вернуться в Италию. Хочу спасти «Верону» 4
- 16:26 Гайч прошел медосмотр в «Вероне»: «Скоро контракт будет подписан» 2
- 29 января
- 11:15 Гайч прибыл в расположение «Вероны» 1
- 27 января
- 17:33 ЦСКА и «Верона» согласовали аренду Гайча
- 25 января
- 16:14 Стало известно, сколько «Верона» заплатит ЦСКА за Гайча
- 12:04 «Верона»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу тяжелые и долгие»
- 24 января
- 18:00 Защитник «Вероны» Гюнтер сохраняет шансы на переход в два клуба РПЛ
- 13:03 Агент Гюнтера заявил, что защитник «Вероны» может перейти в «Спартак» 1
- 09:09 Директор «Вероны»: «Гайч действительно хочет перейти к нам из ЦСКА»
- 23 января
- 19:02 Гайч согласился перейти в клуб Серии А. Осталось договориться с ЦСКА 2
- 21 января
- 13:13 В «Вероне» подтвердили переговоры об аренде форварда ЦСКА 2
- 00:52 Назван европейский клуб, желающий подписать форварда ЦСКА Гайча
- 15 января
- 00:40 Серия А. Гол Лаутаро принес «Интеру» победу над «Вероной» (1:0)
- 9 января
- 22:38 Серия А. «Верона» под руководством экс-спартаковца Боккетти победила впервые с сентября
- 4 января
- 19:25 Видео Гол Миранчука в ворота «Вероны» ударом из-за штрафной 2
- 18:32 Серия А. «Торино» сыграло вничью с «Вероной» (1:1) благодаря голу Миранчука, «Аталанта» спаслась в игре со «Специей» (2:2)