08.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
3-2-2-3
1
Скорупски
41
Витик
3
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
6
Моро
11
Роу
20
Цортеа
9
Кастро
7
Орсолини
21
Одгор
3-2-3-2
1
Монтипо
3
Фрезе
15
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Ойегоке
12
Брадарич
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
21
Харруи
18
Боуи
16
Орбан
20
Цортеа
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Цортеа
19
Фергюсон
23
Сом
23
Сом
19
Фергюсон
41
Витик
4
Побега
4
Побега
41
Витик
11
Роу
30
Домингес
30
Домингес
11
Роу
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
2
Ойегоке
6
Валентини
6
Валентини
2
Ойегоке
16
Орбан
73
Мусрати
73
Мусрати
16
Орбан
18
Боуи
9
Сарр
9
Сарр
18
Боуи
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
Остались в запасе
Болонья
Верона
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
17
Рафик Бельгали
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
17
Рафик Бельгали
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Болонья - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
5
20
Офсайды
1
4
Количество передач
476
222
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
2
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Вероны», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»