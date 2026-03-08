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  • «Болонья» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Болонья» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 15:50
Болонья
08.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Верона
49' Д. Роу
53' М. Фрезе 57' К. Боуи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Джифт Орбан
ЦФ
18
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Верона
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Николас Валентини
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
3-2-2-3
1
Скорупски
41
Витик
3
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
6
Моро
11
Роу
20
Цортеа
9
Кастро
7
Орсолини
21
Одгор
3-2-3-2
1
Монтипо
3
Фрезе
15
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Ойегоке
12
Брадарич
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
21
Харруи
18
Боуи
16
Орбан
20
Цортеа
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Цортеа
19
Фергюсон
23
Сом
23
Сом
19
Фергюсон
41
Витик
4
Побега
4
Побега
41
Витик
11
Роу
30
Домингес
30
Домингес
11
Роу
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
2
Ойегоке
6
Валентини
6
Валентини
2
Ойегоке
16
Орбан
73
Мусрати
73
Мусрати
16
Орбан
18
Боуи
9
Сарр
9
Сарр
18
Боуи
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
Остались в запасе
Болонья
Верона
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
17
Рафик Бельгали
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
17
Рафик Бельгали
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Ремо Фройлер
ЦП
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
Хуан Миранда
ЛЗ
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Антуан Бернед
ЦП
Поль Лирола
ПЗ
Занди Ловрич
ЦП
Суат Сердар
ЦП
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
Статистика матча Болонья - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
5
20
Офсайды
1
4
Количество передач
476
222
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
2
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Вероны», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Верона»

«Болонья» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Болонья
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