10.05.2026, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Валентини
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
9
Боуи
10
Суслов
4-1-1-2-2
1
Бутез
23
Войвода
34
Карлос
2
Кемпф
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
11
Диао
17
Родригес
9
Дувикас
7
Да Кунья
24
Бернед
4
Ловрич
4
Ловрич
24
Бернед
11
Акпа Акпро
9
Томич
9
Томич
11
Акпа Акпро
45
Бельгали
90
90
45
Бельгали
16
Валье
5
Морено
5
Морено
16
Валье
11
Диао
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
11
Диао
23
Войвода
27
Смольчич
27
Смольчич
23
Войвода
17
Родригес
20
Батурина
20
Батурина
17
Родригес
21
Перроне
8
Какере
8
Какере
21
Перроне
Остались в запасе
Верона
Комо
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Верона
Точно не сыграют
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Верона - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
17
14
Офсайды
3
2
Количество передач
277
506
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Комо», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»