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  • «Верона» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Верона» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 12:20
Верона
10.05.2026, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Комо
71' А. Дувикас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Комо
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
5
Эдмундссон
2
Валентини
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
9
Боуи
10
Суслов
4-1-1-2-2
1
Бутез
23
Войвода
34
Карлос
2
Кемпф
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
11
Диао
17
Родригес
9
Дувикас
7
Да Кунья
24
Бернед
4
Ловрич
4
Ловрич
24
Бернед
11
Акпа Акпро
9
Томич
9
Томич
11
Акпа Акпро
45
Бельгали
90
90
45
Бельгали
16
Валье
5
Морено
5
Морено
16
Валье
11
Диао
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
11
Диао
23
Войвода
27
Смольчич
27
Смольчич
23
Войвода
17
Родригес
20
Батурина
20
Батурина
17
Родригес
21
Перроне
8
Какере
8
Какере
21
Перроне
Остались в запасе
Верона
Комо
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Даниэль Москера
ЦФ
Шейх Ниасс
ЦП
Джифт Орбан
ЦФ
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
Суат Сердар
ЦП
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ
Хакобо Рамон
ЦЗ
Статистика матча Верона - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
17
14
Офсайды
3
2
Количество передач
277
506
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Комо», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Комо»

«Верона» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Верона
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