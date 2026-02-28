28.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
5
Эдмундссон
6
Брадарич
33
Ойегоке
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
21
Харруи
9
Боуи
9
Сарр
4-1-3-2
1
Мерет
17
Беукема
15
Жуан
4
Буонджорно
37
Спинаццола
68
Лоботка
21
Политано
26
Вергара
27
Сантос
19
Хойлунд
11
Эльмас
17
Белла Кочап
3
Фрезе
3
Фрезе
17
Белла Кочап
21
Харруи
28
Слотсагер
28
Слотсагер
21
Харруи
11
Акпа Акпро
19
Ниасс
19
Ниасс
11
Акпа Акпро
9
Сарр
25
Москера
25
Москера
9
Сарр
33
Ойегоке
10
Суслов
10
Суслов
33
Ойегоке
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
27
Сантос
9
Лукаку
9
Лукаку
27
Сантос
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
Остались в запасе
Верона
Наполи
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Николас Валентини
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Николас Валентини
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
Точно не сыграют
Наполи
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Верона - Наполи
4
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
322
596
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Наполи», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»