Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 18:50
Верона
28.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
65' Ж. Акпа Акпро
2' Р. Хойлунд 90+6' Р. Лукаку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Матиас Оливера
ЛЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
5
Эдмундссон
6
Брадарич
33
Ойегоке
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
21
Харруи
9
Боуи
9
Сарр
4-1-3-2
1
Мерет
17
Беукема
15
Жуан
4
Буонджорно
37
Спинаццола
68
Лоботка
21
Политано
26
Вергара
27
Сантос
19
Хойлунд
11
Эльмас
17
Белла Кочап
3
Фрезе
3
Фрезе
17
Белла Кочап
21
Харруи
28
Слотсагер
28
Слотсагер
21
Харруи
11
Акпа Акпро
19
Ниасс
19
Ниасс
11
Акпа Акпро
9
Сарр
25
Москера
25
Москера
9
Сарр
33
Ойегоке
10
Суслов
10
Суслов
33
Ойегоке
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
27
Сантос
9
Лукаку
9
Лукаку
27
Сантос
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
Остались в запасе
Верона
Наполи
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Николас Валентини
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Николас Валентини
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
Точно не сыграют
Аль Мусрати
ЦП
Рафик Бельгали
ПЗ
Антуан Бернед
ЦП
Поль Лирола
ПЗ
Занди Ловрич
ЦП
Суат Сердар
ЦП
Джифт Орбан
ЦФ
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Под вопросом
Франк Ангисса
ЦП
Скотт Мактоминей
ЦП
Статистика матча Верона - Наполи
4
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
322
596
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Наполи», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Наполи»

«Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Верона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
12
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+