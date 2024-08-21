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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Давид Нерес
€ 23 млн
Давид Нерес
Наполи
3 марта 1997 (29), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Наполи» купил экс-вингера «Шахтера» за 28 миллионов
2024.08.21 16:40
2
«Наполи» близок к трансферу экс-вингера «Шахтера»
2024.08.15 17:29
«Зенит» сохраняет интерес к вингеру сборной Бразилии
2023.10.30 15:41
2
Президент «Бенфики» дал окончательный ответ «Зениту» по трансферу Нереса
2023.08.28 11:37
7
Агент Нереса раскрыл детали переговоров с «Зенитом»
2023.08.24 17:18
5
«Зенит» достиг предварительной договоренности с Нересом
2023.08.23 23:01
11
Стало известно, хочет ли Нерес перейти в «Зенит»: за него предложили 45 миллионов
2023.08.23 19:58
5
В «Зенит» отреагировали на новость о переговорах с «Бенфикой» по Нересу
2023.08.22 22:59
3
Агент назвал сумму, за которую «Бенфика» продаст Нереса «Зениту»
2023.08.22 17:51
8
«Бенфика» ответила на предложение «Зенита» по Нересу
2023.08.21 23:33
6
«Зенит» готовит новое гигантское предложение по Нересу
2023.08.21 17:54
5
Нерес не хочет переходить в «Зенит» по трем причинам
2023.07.25 16:40
2
Стало известно, какую сумму «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса
2023.07.25 10:54
4
«Бенфика» запросила у «Зенита» 100 миллионов за Нереса
2023.07.19 16:57
12
«Зенит» начал работу по трансферу форварда «Бенфики»
2023.07.19 08:18
Фото
Нерес перешел в «Бенфику». Он не провел ни одного матча за «Шахтер»
2022.06.20 22:13
Нерес ушел в «Бенфику», так и не дебютировав за «Шахтер» (Фабрицио Романо)
2022.06.16 22:41
«Ювентус» купит форварда «Шахтера», если не договорится с Ди Марией (Tuttosport)
2022.06.12 22:30
Нерес может уйти в «Бенфику», так и не дебютировав за «Шахтер»
2022.04.30 10:35
«Аякс» объявил о переходе Нереса в «Шахтер» за 12+4 миллиона
2022.01.14 11:35
3
«Шахтер» предложит «Аяксу» 15 миллионов за Нереса (Goal)
2021.12.30 07:20
Нерес, Оршич, Морено и Майорал – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2021.03.19 13:19
2
Фото
Transfermarkt: Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг. Малком не попал в десятку
2021.03.04 17:58
14
Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг по версии Transfermarkt
2020.11.17 23:25
4
Calciomercato: «Ливерпуль» хочет купить у «Аякса» Нереса
2019.09.28 07:58
1
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса
2019.08.03 01:53
2
«Тоттенхэм» может купить Нереса, если не удастся заполучить Дибалу или Ло Чельсо
2019.07.28 19:00
1
Ришарлисон: «Сказал Нересу, что двери в «Эвертон» для него открыты»
2019.06.16 09:05
«Атлетико» предложил 40 миллионов за Нереса, но получил отказ
2019.06.05 06:42
3
Шесть игроков «Ливерпуля» и пять – «Аякса» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
2019.06.02 18:49
4
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