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    • Стало известно, какую сумму «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса

    Стало известно, какую сумму «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса

    «Зенит» сделал предложение «Бенфике» о покупке нападающего Давида Нереса.

    «На прошлой неделе «Зенит» отправил официальный оффер «Бенфике» о покупке 26-летнего вингера Нереса.

    «Зенит» предложил за бразильца 18 миллионов евро + 3 миллиона бонусами, на что португальцы ответили отказом. Они уведомили питерцев, что отпустят Давида только за 30 миллионов евро.

    «Орлы» готовы были ранее расстаться с футболистом за 25 миллионов, но из-за давления на руководство со стороны общественности клуб увеличил сумму», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Нерес в Лиссабоне год.
    • В прошлом сезоне у Нереса 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах за «Бенфику».
    • Из «Зенита» уйдет соотечественник Нереса Малком.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Александр.Т. 1 час назад

      Смысл тратиться сильно, если нет еврокубков? Раньше как они покупали примерно дорогих иностранцев под еврокубки так и говорили надо усилится так как нам играть в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +30296

      JTherry 1 час назад

      за Нереса нашим бом.жам показали фигу..!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      andr2112 > JTherry 1 час назад

      С поставкой мяса тоже что-то не очень))

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