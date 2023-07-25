Стало известно, какую сумму «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса

«Зенит» сделал предложение «Бенфике» о покупке нападающего Давида Нереса.

«На прошлой неделе «Зенит» отправил официальный оффер «Бенфике» о покупке 26-летнего вингера Нереса.

«Зенит» предложил за бразильца 18 миллионов евро + 3 миллиона бонусами, на что португальцы ответили отказом. Они уведомили питерцев, что отпустят Давида только за 30 миллионов евро.

«Орлы» готовы были ранее расстаться с футболистом за 25 миллионов, но из-за давления на руководство со стороны общественности клуб увеличил сумму», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.