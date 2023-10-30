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    «Зенит» сохраняет интерес к вингеру сборной Бразилии

    Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопросы о возможном переходе Давида Нереса из «Бенфики» в «Зенит».

    • Летом португальцы не продали игрока за 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне у бразильца было 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.
    • В этом сезоне он оформил 1+4 в 12 играх.
    • Нерес провел 8 матчей за сборную Бразилии, его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    – «Бенфика» очень плохо играет в Лиге чемпионов – это очевидно. Вряд ли они сумеют дальше пройти.

    Уход Нереса? Думаю, что летом «Бенфика» готова его продавать. Зимой? Есть сомнения. У «Бенфики» еще есть задача выиграть чемпионат Португалии – это означает, что клуб получит много денег за участие в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли они будут рисковать. Но летом будут готовы.

    Надо добавить, что в начале сезона Нерес мало играл. Теперь он уже в основном составе. Нерес намного лучше себя чувствует. Понятно, что это большая звезда.

    – Президент «Бенфики» называл сумму отступных за Нереса – 100 миллионов евро.

    – Сейчас, конечно, это нереальные деньги. Но «Бенфика» будет вести переговоры, когда цена Нереса намного выше. Они стараются выждать момент, когда стоит продать.

    А продавать надо, когда команда на подъеме, а не наоборот. Иначе «Бенфика» много теряет, и в клубе это понимают.

    – Интерес «Зенита» к Нересу сохраняется?

    – Насколько мне известно, интерес все еще присутствует. Но не только со стороны «Зенита». Нерес из тех игроков, за которыми все следят.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.10.2023 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      wlad wm--google 31 октября, 22:16

      Стата у него сейчас не на 50 и даже не на 25 млн.

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      Рейтинг: +18163

      Garrincha58 30 октября, 16:20

      фигня полная Бенфика меньше чем за 50 лямов его Зениту не уступит, а стоит ли игра свеч и нужен он сейчас Зениту? чтобы обыгрывать Факел или Спартак?

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