«Зенит» сохраняет интерес к вингеру сборной Бразилии

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопросы о возможном переходе Давида Нереса из «Бенфики» в «Зенит».

Летом португальцы не продали игрока за 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне у бразильца было 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.

В этом сезоне он оформил 1+4 в 12 играх.

Нерес провел 8 матчей за сборную Бразилии, его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

– «Бенфика» очень плохо играет в Лиге чемпионов – это очевидно. Вряд ли они сумеют дальше пройти.

Уход Нереса? Думаю, что летом «Бенфика» готова его продавать. Зимой? Есть сомнения. У «Бенфики» еще есть задача выиграть чемпионат Португалии – это означает, что клуб получит много денег за участие в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли они будут рисковать. Но летом будут готовы.

Надо добавить, что в начале сезона Нерес мало играл. Теперь он уже в основном составе. Нерес намного лучше себя чувствует. Понятно, что это большая звезда.

– Президент «Бенфики» называл сумму отступных за Нереса – 100 миллионов евро.

– Сейчас, конечно, это нереальные деньги. Но «Бенфика» будет вести переговоры, когда цена Нереса намного выше. Они стараются выждать момент, когда стоит продать.

А продавать надо, когда команда на подъеме, а не наоборот. Иначе «Бенфика» много теряет, и в клубе это понимают.

– Интерес «Зенита» к Нересу сохраняется?

– Насколько мне известно, интерес все еще присутствует. Но не только со стороны «Зенита». Нерес из тех игроков, за которыми все следят.