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«Зенит» сохраняет интерес к вингеру сборной Бразилии

30 октября 2023, 15:41
2

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопросы о возможном переходе Давида Нереса из «Бенфики» в «Зенит».

  • Летом португальцы не продали игрока за 35 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне у бразильца было 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.
  • В этом сезоне он оформил 1+4 в 12 играх.
  • Нерес провел 8 матчей за сборную Бразилии, его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

– «Бенфика» очень плохо играет в Лиге чемпионов – это очевидно. Вряд ли они сумеют дальше пройти.

Уход Нереса? Думаю, что летом «Бенфика» готова его продавать. Зимой? Есть сомнения. У «Бенфики» еще есть задача выиграть чемпионат Португалии – это означает, что клуб получит много денег за участие в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли они будут рисковать. Но летом будут готовы.

Надо добавить, что в начале сезона Нерес мало играл. Теперь он уже в основном составе. Нерес намного лучше себя чувствует. Понятно, что это большая звезда.

– Президент «Бенфики» называл сумму отступных за Нереса – 100 миллионов евро.

– Сейчас, конечно, это нереальные деньги. Но «Бенфика» будет вести переговоры, когда цена Нереса намного выше. Они стараются выждать момент, когда стоит продать.

А продавать надо, когда команда на подъеме, а не наоборот. Иначе «Бенфика» много теряет, и в клубе это понимают.

– Интерес «Зенита» к Нересу сохраняется?

– Насколько мне известно, интерес все еще присутствует. Но не только со стороны «Зенита». Нерес из тех игроков, за которыми все следят.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Бенфика Нерес Давид
Комментарии (2)
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Garrincha58
1698672017
фигня полная Бенфика меньше чем за 50 лямов его Зениту не уступит, а стоит ли игра свеч и нужен он сейчас Зениту? чтобы обыгрывать Факел или Спартак?
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wlad wm--google
1698779800
Стата у него сейчас не на 50 и даже не на 25 млн.
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