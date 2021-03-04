Transfermarkt: Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг. Малком не попал в десятку

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами топ-5 лиг Европы.

В рейтинге лидируют два футболиста «Аякса» – нападающий Давид Нерес и вратарь Андре Онана. Их рыночная стоимость – 36 миллионов евро.

Третьим стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого оценили в 30 миллионов евро. Хорват – единственный представитель РПЛ в топ-10 рейтинга.

Полузащитник «Зенита» Малком, ранее представленный в рейтинге, в обновленный топ-10 не попал.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так: