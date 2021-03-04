Transfermarkt: Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг. Малком не попал в десятку

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами топ-5 лиг Европы.
В рейтинге лидируют два футболиста «Аякса» – нападающий Давид Нерес и вратарь Андре Онана. Их рыночная стоимость – 36 миллионов евро.
Третьим стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого оценили в 30 миллионов евро. Хорват – единственный представитель РПЛ в топ-10 рейтинга.
Полузащитник «Зенита» Малком, ранее представленный в рейтинге, в обновленный топ-10 не попал.
Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:
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Источник: инстаграм Transfermarkt