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  • Transfermarkt: Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг. Малком не попал в десятку

Transfermarkt: Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг. Малком не попал в десятку

4 марта 2021, 17:58
14

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами топ-5 лиг Европы.

В рейтинге лидируют два футболиста «Аякса» – нападающий Давид Нерес и вратарь Андре Онана. Их рыночная стоимость – 36 миллионов евро.

Третьим стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого оценили в 30 миллионов евро. Хорват – единственный представитель РПЛ в топ-10 рейтинга.

Полузащитник «Зенита» Малком, ранее представленный в рейтинге, в обновленный топ-10 не попал.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс ЦСКА Зенит Онана Андре Малком Нерес Давид Влашич Никола
Комментарии (14)
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Черкизовский Кот
1614872354
Странно видеть наверху рейтинга Онану, дисквалифицированного на год.
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кто там
1614874250
Ахах. 40 млн за трансфер, 8 млн зп).. и почему же зенит то не любят?)
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Fusballer
1614876485
Раньше хотя бы трамплином хорошим РПЛ была. Из Югославов - Видич, Олич и Иванович - все трое заиграли в топ-клбах. Бразильцы были неплохие, пусть и не топовые. И россияне маленько пытались развиваться. Сейчас такого нет. В лучшем случае единицы за последнее время. Футболёрам и здесь хорошо - бабки-то капают, и немалые, поэтому никуда не стремятся. Эх, жаль.
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ySS
1614877083
Аякс по-прежнему в топе, хотя уже и распродал неслабо
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Ганнибал Лектор
1614878658
Продавать надо этого стеклянного гнома. За любые деньги. Занимает легионерское место и получает з/п
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NewLife
1614879896
Почему в пятерке нет Кокорина и зюбы ?))
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SpartakFirst064
1614882276
Позор вшивым,,,,
Ответить
Алехсбургер.
1614882314
И где "Антоха"?)
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BRO_football
1614884311
А где Дзюбиньо? Плохой рейтинг! Неправильный!
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