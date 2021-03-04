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    Transfermarkt: Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг. Малком не попал в десятку

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами топ-5 лиг Европы.

    В рейтинге лидируют два футболиста «Аякса» – нападающий Давид Нерес и вратарь Андре Онана. Их рыночная стоимость – 36 миллионов евро.

    Третьим стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого оценили в 30 миллионов евро. Хорват – единственный представитель РПЛ в топ-10 рейтинга.

    Полузащитник «Зенита» Малком, ранее представленный в рейтинге, в обновленный топ-10 не попал.

    Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

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    Источник: инстаграм Transfermarkt

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    04.03.2021 17:58
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +9261

      BRO_football 9 часов назад

      А где Дзюбиньо? Плохой рейтинг! Неправильный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1672

      Алехсбургер. 9 часов назад

      И где "Антоха"?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      SpartakFirst064 9 часов назад

      Позор вшивым,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7711

      NewLife 10 часов назад

      Почему в пятерке нет Кокорина и зюбы ?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3772

      Ганнибал Лектор 10 часов назад

      Продавать надо этого стеклянного гнома. За любые деньги. Занимает легионерское место и получает з/п

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4467

      Гавроша 11 часов назад

      Стыдно за свиней!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Гавроша 7 часов назад

      " Стыд возникает из сознания собственной неполноценности. Любое действие, которое заставляет человека почувствовать себя неполноценным, также вызывает и чувство стыда. Стыд и унижение идут рука об руку. И то, и другое лишает индивида его достоинства, самоуважения и чувства равенства с другими. Следовательно, любой человек, лишенный чувства собственного достоинства и ощущающий собственную неполноценность, испытывает чувство стыда и унижения, которое может быть как осознанным, так и бессознательным. " , короче , ты - болен . Гыгыгы .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1560

      ySS 11 часов назад

      Аякс по-прежнему в топе, хотя уже и распродал неслабо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2317

      Fusballer 11 часов назад

      Раньше хотя бы трамплином хорошим РПЛ была. Из Югославов - Видич, Олич и Иванович - все трое заиграли в топ-клбах. Бразильцы были неплохие, пусть и не топовые. И россияне маленько пытались развиваться. Сейчас такого нет. В лучшем случае единицы за последнее время. Футболёрам и здесь хорошо - бабки-то капают, и немалые, поэтому никуда не стремятся. Эх, жаль.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1027

      кто там 12 часов назад

      Ахах. 40 млн за трансфер, 8 млн зп).. и почему же зенит то не любят?)

      5
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      Рейтинг: +2317

      Fusballer > кто там 11 часов назад

      РПЛ все ушлые агенты и заезжие футболёры любят) Только здесь будут платить миллионы за ничегонеделание)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1027

      кто там > Fusballer 11 часов назад

      Ну как корабль назовёшь, так он и пойдёт.)
      Отмыть бабосики это к нам(в РФПЛ, а не сюда в смысле)

      0
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      Рейтинг: +14004

      alarm 12 часов назад

      за спартак сразу стыдно стало)

      3
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      Рейтинг: +7711

      NewLife > alarm 10 часов назад

      И не говори, просто нищеброды по сравнению с синитом.

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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > alarm 7 часов назад

      " Как позорящее чувство, стыд сообщает о внутреннем состоянии неадекватности, недостойности, бесчестия, сожаления или разобщенности. Постоянная стыдливость – это четкий сигнал о том, что позитивные эмоции и чувства человека приглушены. Ведь любой другой индивидуум или обстоятельство вызывает не положительные переживания, а награждают смущением, делают неспособным к плодотворной деятельности." Гыгыгы .

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