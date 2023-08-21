«Бенфика» ответила на предложение «Зенита» по Нересу

«Зенит» не может договориться с «Бенфикой» о трансфере Давида Нереса.
Несмотря на выгодное предложение из России, португальский клуб не хочет продавать игрока.
В «Зените» рассчитывали, что бразильского вингера отпустят, поскольку он проигрывает конкуренцию Анхелю Ди Марии.
Однако «Бенфика» не заинтересована в уходе Нереса этим летом.
- Ранее «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.
- Нерес в Лиссабоне год.
- В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.
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Источник: A Bola