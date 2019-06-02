Шесть игроков «Ливерпуля» и пять – «Аякса» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Технические наблюдатели УЕФА назвали символическую команду Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.

В нее вошли шесть футболистов «Ливерпуля», пять игроков «Аякса», по два представителя «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Барселоны» и по одному игроку из «Лиона» и «Ювентуса».

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Хаким Зиеш, Френки де Йонг, Душан Тадич (все – «Аякс»), Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Танги Н’Домбеле («Лион»), Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»).

Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм»).

Победителем ЛЧ-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм».