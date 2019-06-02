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    Шесть игроков «Ливерпуля» и пять – «Аякса» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

    Технические наблюдатели УЕФА назвали символическую команду Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.

    В нее вошли шесть футболистов «Ливерпуля», пять игроков «Аякса», по два представителя «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Барселоны» и по одному игроку из «Лиона» и «Ювентуса».

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»).

    Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Хаким Зиеш, Френки де Йонг, Душан Тадич (все – «Аякс»), Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Танги Н’Домбеле («Лион»), Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»).

    Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм»).

    Победителем ЛЧ-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    02.06.2019 18:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +388

      Eds 4 часа назад

      Я бы добавил Сон Хын Мина...

      0
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      Рейтинг: +4362

      BRO_football 13 часов назад

      Вот это правильный состав. И совсем не такой, нежели у InStat, которые создали свою команду сезона ЛЧ ещё до начала финала.

      0
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      Рейтинг: +4501

      84aivengo 15 часов назад

      будь они в одной команде и с грамотным тренером.... никакие реалы и барсы не страшны

      1
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      Рейтинг: +89

      ЛивеерпулЬ 16 часов назад

      Эт команда мечты для любого тренера)

      6
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