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Ницца
Танги Н'Домбеле
€ 2,50 млн
Танги Н'Домбеле
Ницца
28 декабря 1996 (29)
#22 | Полузащитник
Франция
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Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
13 января
3
Игрок «Галатасарая» разругался с тренером из-за гамбургеров
2023.10.31 23:46
«Галатасарай» объявил о переходе двух игроков «Тоттенхэма»
2023.09.05 00:38
«Галатасарай» усилится двумя футболистами «Тоттенхэма»
2023.09.04 21:50
Фото
«Наполи» объявил о переходе Н'Домбеле из «Тоттенхэма»
2022.08.19 18:48
«Наполи» согласовал аренду полузащитника «Тоттенхэма»
2022.08.13 10:36
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2022.04.08 13:23
Фото
Н'Домбеле вернулся из «Тоттенхэма» в «Лион» на правах аренды
2022.01.31 19:24
«ПСЖ» хочет арендовать Н'Домбеле у «Тоттенхэма»
2022.01.20 22:56
Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»
2022.01.03 10:49
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут обменять Марсьяля на Н'Домбеле
2021.09.24 18:20
The Athletic: Н’Домбеле запросил трансфер из «Тоттенхэма»
2021.08.20 22:35
2
«Барселона» попытается летом купить Н'Домбеле
2020.11.05 13:59
2
L'Equipe: Погба и Н'Домбеле заразились коронавирусом
2020.08.27 15:31
1
The Telegraph: «Тоттенхэм» отказал «Ювентусу» в обмене Н'Домбеле на Рэмзи
2020.07.04 11:44
«Барселона» может обменять Семеду или Коутиньо на Н'Домбеле
2020.06.25 22:16
4
«Тоттенхэм» не намерен продавать Н'Домбеле
2020.05.11 20:36
Sky Sports: «Барселона» хочет обменять Умтити и Семеду на Н'Домбеле
2020.04.24 17:53
1
L'Equipe: Н'Домбеле планирует покинуть «Тоттенхэм». Он не хочет работать с Моуринью
2020.04.13 09:27
1
«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью
2020.04.08 14:32
2
Н'Домбеле: «У меня нет проблем с Моуринью»
2020.01.27 09:15
Моуринью: «Н’Домбеле в матче с «Норвичем» был абсолютно феноменален. Фантастика»
2019.12.29 14:37
1
Моуринью: «Н'Домбеле подошел ко мне и сказал, что не готов играть с «Брайтоном»
2019.12.26 23:44
Видео
«Тоттенхэм» купил Н'Домбеле. Сделку оценивают в 62 миллиона
2019.07.02 19:18
8
Telefoot: Н’Домбеле согласовал с «Тоттенхэмом» контракт на пять лет. За игрока заплатят 63 миллиона
2019.06.30 15:26
«Тоттенхэм» близок к покупке Н'Домбеле за 62 миллиона. Трансфер может стать для клуба первым за полтора года
2019.06.25 23:07
4
«Лион» запросил 63 миллиона у «Тоттенхэма» за Н’Домбеле
2019.06.17 22:55
1
The Guardian: Сессеньон, Н'Домбеле, ван де Бек и Дзаньоло – приоритетные трансферные цели «Тоттенхэма»
2019.06.15 06:57
2
«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Н'Домбеле
2019.06.13 09:58
Шесть игроков «Ливерпуля» и пять – «Аякса» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
2019.06.02 18:49
4
1
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