Игрок «Галатасарая» разругался с тренером из-за гамбургеров

В Турции пишут о скандале в «Галатасарае». Летний новичок команды Танги Н'Домбеле разругался с главным тренером Оканом Буруком.

26-летний француз после перехода из «Тоттенхэма» на правах аренды имел проблемы с лишним весом – до 7 кг.

Клубные диетологи разработали для футболиста специальную диету, чтобы привести его в оптимальную форму.

Однако выяснилось, что Н'Домбеле правильно питался только на базе «Галатасарая», а домой заказывал фастфуд.

Бурук узнал, что после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов полузащитник сделал заказ, состоящий из гамбургеров, чипсов и газированного напитка.

Тренер был очень зол на Н'Домбеле и отстранил его от работы с командой, пока вес хавбека не вернется к нормальным показателям.