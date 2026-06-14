Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026

Составлена символическая сборная из самых дорогих футболистов, пропускающих чемпионат мира-2026.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма.
Защитники: Федерико Димарко, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони (все – Италия), Хуррьен Тимбер (Нидерланды).
Полузащитники: Фермин Лопес (Испания), Доминик Собослаи (Венгрия), Коул Палмер (Англия), Хвича Кварацхелия (Грузия).
Нападающие: Виктор Осимхен (Нигерия), Беньямин Шешко (Словакия).
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: телеграм-канал Transfermarkt