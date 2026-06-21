Российский игрок, которому не заплатили в турецком клубе, может вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Кайсериспора» Денис Макаров может перейти в «Рубин».

Казанский клуб – один из вариантов продолжения карьеры игрока.

Сообщалось, что «Кайсериспор» на протяжении трех месяцев не выплачивал Макарову заработную плату, что позволило ему расторгнуть контракт. Из-за долгов россиянин обратится в Палату по разрешению споров футбольного трибунала ФИФА.