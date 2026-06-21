Российский игрок, которому не заплатили в турецком клубе, может вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Кайсериспора» Денис Макаров может перейти в «Рубин».
Казанский клуб – один из вариантов продолжения карьеры игрока.
Сообщалось, что «Кайсериспор» на протяжении трех месяцев не выплачивал Макарову заработную плату, что позволило ему расторгнуть контракт. Из-за долгов россиянин обратится в Палату по разрешению споров футбольного трибунала ФИФА.
- 28-летний Макаров выступал за «Кайсериспор» с января и провел за клуб 13 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
- Клуб занял в чемпионате Турции 17-е место по итогам сезона и вылетел из Суперлиги.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»