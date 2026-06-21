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Клуб РПЛ расстался с хавбеком из Молдовы

Вчера, 17:27
3

Полузащитник Никита Моцпан покинул «Факел» по истечении срока контракта.

Игрок выступал за воронежцев с июля 2023 года.

«Никита, спасибо за эти три сезона, за профессионализм, за сохранение позитивного настроя в любые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере 💙», – говорится в сообщении клуба.

  • В минувшем сезоне 24-летний Моцпан провел за «Факел» 27 матчей, сделал 2 ассиста.
  • На его счету 31 матч, 3 гола и 2 ассиста за сборную Молдовы.

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Источник: телеграм-канал ФК «Факел» Воронеж
Россия. Премьер-лига Трансферы Факел Моцпан Никита
Комментарии (3)
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Цугундeр
1782053238
)) Да, и Майе Григорьевне, сучке крашеной- привет!)
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evgevg13
1782053800
А была бы Молдавия, а не Молдова и проблем не было бы
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