Клуб РПЛ расстался с хавбеком из Молдовы

Полузащитник Никита Моцпан покинул «Факел» по истечении срока контракта.
Игрок выступал за воронежцев с июля 2023 года.
«Никита, спасибо за эти три сезона, за профессионализм, за сохранение позитивного настроя в любые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере 💙», – говорится в сообщении клуба.
- В минувшем сезоне 24-летний Моцпан провел за «Факел» 27 матчей, сделал 2 ассиста.
- На его счету 31 матч, 3 гола и 2 ассиста за сборную Молдовы.
Источник: телеграм-канал ФК «Факел» Воронеж