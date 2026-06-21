Клуб РПЛ расстался с хавбеком из Молдовы

Полузащитник Никита Моцпан покинул «Факел» по истечении срока контракта.

Игрок выступал за воронежцев с июля 2023 года.

«Никита, спасибо за эти три сезона, за профессионализм, за сохранение позитивного настроя в любые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере 💙», – говорится в сообщении клуба.