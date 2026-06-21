Рейс поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост постоянного главного тренера.
«Мне нравится Дмитрий Игдисамов еще с того момента, когда только он присоединился к штабу Фабио Челестини. Он учил меня некоторым словам на русском языке и давал некоторые советы на поле. Он очень любит ЦСКА. Этот клуб у него в душе, в самом сердце. Я думаю, что он поможет клубу достичь всех поставленных задач на этот сезон», – сказал Рейс.
- 39-летний Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».
Источник: «Спорт-Экспресс»