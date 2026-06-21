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Тихонов назвал лучшего игрока в истории футбола

Сегодня, 15:31
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов определил лучшего футболиста в истории.

«Месси – футболист мирового уровня. Зарекомендовал себя во всех матчах, где выступал.

На таких как Месси, Пеле, Марадона, Эйсебио, заполнялись стадионы, чтобы их увидеть. Очень правильно поступили аргентинцы, что сделали ему статую. Тот же Марадона нарушал режим, но когда он ушел из жизни, то в стране объявили национальный траур.

Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 65-м году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 метрах он забил такой гол, какой никому не снился. У него было столько индивидуальных качеств. Для меня Пеле – лучший», – сказал Тихонов.

  • Пеле ушел из жизни в 2022 году в 82 года.
  • Он единственный игрок, трижды побеждавший на ЧМ.
  • Пеле в карьере достиг отметки в 1000 голов.

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Источник: «Советский спорт»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Пеле
Комментарии (1)
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Томик
1782046393
Читал заметку и не мог понять, что не так... Как Тихонов мог в 65-м году сидеть на стадионе?? Перечитываю... да ну, это же биатлонист легендарный. Ну, "бомбардир", как можно на футбольном ресурсе в заголовке использовать просто "Тихонов". ТИХОНОВ здесь может быть только Андреем!!! Априори.
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