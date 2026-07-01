Кейн превзошел Пеле по голам на ЧМ

Гарри Кейн, нападающий «Баварии» и сборной Англии, обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира.

Английский форвард отметился дублем в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго (2:1). Теперь в активе Кейна 13 мячей в финальных стадиях мировых первенств.

У бразильца Пеле – 12 голов. Столько же, сколько у Кейна (13), забил французский нападающий Жюст Фонтен, причем все свои мячи он провел в рамках одного турнира – на ЧМ-1958.