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  • Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»

Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»

Сегодня, 14:47
5

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о трансферной работе.

«У нас очень хороший состав. Мы создаем команду, способную достигать результатов. Мы уверены, что идем в правильном направлении. Клуб работает над тем, чтобы докупить игроков и доукомплектовать состав. Ситуация на трансферном рынке сложная из-за политического конфликта. Множество игроков из многих стран не хотят ехать в Россию.

Но, тем не менее, мы пытаемся решить эти проблемы и привезти футболистов, чье видение игры будет совпадать с нашим. Для меня важно, чтобы игрок был не только хорошим футболистом, но и человеком.

У нас очень здоровая, позитивная обстановка в раздевалке. Мы не допустим, чтобы эта обстановка была нарушена. Это крайне важно для Хуана Карлоса Карседо, его штаба и для меня тоже.

Все наши трансферы будут нацелены на повышение нашего уровня. Если уровень вырастет, то надо будет продолжать в том же духе – совершенствоваться каждый день», – сказал Кахигао.

  • В 2022 году «Спартак» должен был выступить в плей-офф Лиги Европы, но был отстранен, как и другие российские команды.
  • В минувшем сезоне РПЛ москвичи заняли четвертое место, а также взяли FONBET Кубок России.
  • Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита». Он состоится в Нижнем Новгороде.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (5)
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...уефан
1782042711
...ты, жаба испанская, давай крутись, рассказываешь здесь!...
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САДЫЧОК
1782043493
Нужен вратарь , опорник и центр нападения. На лавку Умярова, Зобнина, Максименко.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1782045640
Для уровня шестого места выбирай не хочу. Неликвида полно. Гыгыгы
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suchi-69
1782045804
Заболотный фперде
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alefreddy
1782046740
пока только слова и лозунги
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