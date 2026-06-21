Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о трансферной работе.

«У нас очень хороший состав. Мы создаем команду, способную достигать результатов. Мы уверены, что идем в правильном направлении. Клуб работает над тем, чтобы докупить игроков и доукомплектовать состав. Ситуация на трансферном рынке сложная из-за политического конфликта. Множество игроков из многих стран не хотят ехать в Россию.

Но, тем не менее, мы пытаемся решить эти проблемы и привезти футболистов, чье видение игры будет совпадать с нашим. Для меня важно, чтобы игрок был не только хорошим футболистом, но и человеком.

У нас очень здоровая, позитивная обстановка в раздевалке. Мы не допустим, чтобы эта обстановка была нарушена. Это крайне важно для Хуана Карлоса Карседо, его штаба и для меня тоже.

Все наши трансферы будут нацелены на повышение нашего уровня. Если уровень вырастет, то надо будет продолжать в том же духе – совершенствоваться каждый день», – сказал Кахигао.