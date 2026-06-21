«Зенит» сыграет с аргентинским клубом

«Зенит» встретится с аргентинской «Химнасией и Эсгримой» в товарищеском матче в рамках Суперсерии. Игра пройдет в воскресенье, 5 июля.

Матч примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут «Зенит ТВ» и социальная сеть «ВКонтакте».