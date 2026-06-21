«Зенит» сыграет с аргентинским клубом

«Зенит» встретится с аргентинской «Химнасией и Эсгримой» в товарищеском матче в рамках Суперсерии. Игра пройдет в воскресенье, 5 июля.
Матч примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут «Зенит ТВ» и социальная сеть «ВКонтакте».
- «Химнасия» базируется в городе Ла-Плата. В нынешнем розыгрыше аргентинской Лиги Профессиональ команда занимает шестое место в Группе B.
- Также петербуржцы проведут товарищеские встречи с азербайджанским «Нефтчи» (8 июля) и сербской «Црвеной Звездой» (12 июля). Обе игры состоятся на домашнем стадионе сине-бело-голубых.
- Новый сезон в РПЛ стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на OLIMPBET-Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал «Зенита»