Врач ЦСКА рассказал о состоянии 40-летнего Акинфеева

Эдуард Безуглов, врач ЦСКА, дал информацию о состоянии Игоря Акинфеева и Мойзеса.

– Конец прошлого сезона пропустили Мойзес и Акинфеев.

– Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении и в хорошей форме. Думаю, что первый сбор он будет работать с незначительными ограничениями э, а со второго сбора будет полноценно участвовать в тренировках.

Игорь Акинфеев продолжает восстановление с хорошей динамикой. Сборы он будет с командой, но пока что тренироваться по индивидуальной программе.

– Есть вероятность, что Акинфеев будет готов к сезону?

– Вероятность, что он вернется к старту сезона существует. Мы видим положительную динамику. Клуб на него рассчитывает. Но тут мы говорим о коленном суставе, поэтому трудно давать прогнозы.