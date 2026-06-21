Врач ЦСКА рассказал о состоянии 40-летнего Акинфеева

Эдуард Безуглов, врач ЦСКА, дал информацию о состоянии Игоря Акинфеева и Мойзеса.
– Конец прошлого сезона пропустили Мойзес и Акинфеев.
– Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении и в хорошей форме. Думаю, что первый сбор он будет работать с незначительными ограничениями э, а со второго сбора будет полноценно участвовать в тренировках.
Игорь Акинфеев продолжает восстановление с хорошей динамикой. Сборы он будет с командой, но пока что тренироваться по индивидуальной программе.
– Есть вероятность, что Акинфеев будет готов к сезону?
– Вероятность, что он вернется к старту сезона существует. Мы видим положительную динамику. Клуб на него рассчитывает. Но тут мы говорим о коленном суставе, поэтому трудно давать прогнозы.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Дебют состоялся в 2003 году в Самаре в гостевом матче против «Крыльев Советов».
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- 40-летний Акинфеев пропустил остаток минувшего сезона из-за травмы.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Щитки Вернблума»