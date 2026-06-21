Акинфеев – о завершении карьеры: «Хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев намекнул на скорое завершение карьеры.

«Что мотивирует продолжать карьеру? Футбол, тренировки, команда, клуб, атмосфера, болельщики, – сказал Акинфеев. – Опять же в любом качестве готов помогать клубу. Сколько еще готов играть? Мне тоже хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом. Как только придет осознание, вы все узнаете», – сказал Акинфеев.

Есть инсайд, что наступающий сезон – последний в игровой карьере Акинфеева.