Акинфеев – о завершении карьеры: «Хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев намекнул на скорое завершение карьеры.
«Что мотивирует продолжать карьеру? Футбол, тренировки, команда, клуб, атмосфера, болельщики, – сказал Акинфеев. – Опять же в любом качестве готов помогать клубу. Сколько еще готов играть? Мне тоже хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом. Как только придет осознание, вы все узнаете», – сказал Акинфеев.
Есть инсайд, что наступающий сезон – последний в игровой карьере Акинфеева.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Дебют состоялся в 2003 году в Самаре в гостевом матче против «Крыльев Советов».
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- 40-летний Акинфеев пропустил остаток минувшего сезона из-за травмы.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: ТАСС