В «Ростов» вернулись два игрока из аренды

Вингеры Имран Азнауров и Денис Титов вернулись в расположение «Ростова» из аренды в клубах Первой лиги.

Азнауров ранее выступал за «Ротор», а Титов – за «Нефтехимик». Сейчас они находятся в расположении основной команды клуба РПЛ.

Также «Ростов» сообщил о смене игровых номеров двумя игроками клуба.

Нападающий Егор Голенков будет выступать с 17-м номером, а вингер Ибрагим Мафус Аджаса – с 11-м.

«Для Егора это не просто случайный выбор, а настоящее возвращение к истокам. Именно под 17-м номером форвард играл в детстве, когда делал свои первые уверенные шаги в большом футболе», – говорится в сообщении клуба.