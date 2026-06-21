Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск

Томский КДВ из Второй лиги подписал контракт с 33-летним защитником Александром Пуцко. Он пришел из тульского «Арсенала».
«Добро пожаловать в клуб, Саша!» – написали томичи.
- Пуцко играл за 7 клубов до прихода в тульский «Арсенал» летом прошлого года.
- Его карьера включает опыт игры за пределами России – выступал в Армении за «Урарту».
- Он воспитанник московского «Спартака». За основу красно-белых у Пуцко четыре встречи.
- В РПЛ у Александра 94 встречи – за «Спартак», «Уфу», «Балтику», «Ахмат», «СКА-Хабаровск».
- КДВ идет в своей группе Второй лиги на втором месте из 12 команд. Клуб основан в 2025 году.
Источник: телеграм-канал КДВ