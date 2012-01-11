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Армения. Премьер-лига
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Урарту
€ 750 тыс
Урарту
Ереван
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Урарту
Сайт:
http://fcurartu.am/am
Тренер:
Роберт Арзуманян
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
Трансляция
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
Трансляция
«Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 18:20
«Урарту» – «Неман»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Урарту» – «Неман»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:39
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью
2025.07.01 13:58
5
Новый клуб Юрана из Турции нацелился еще на двух российских футболистов
2025.06.29 22:10
1
Экс-защитник «Спартака» покинул клуб из Армении
2025.06.23 13:38
Фото
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги
2025.06.18 11:37
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Гунько определил недостаток Глушенкова как игрока
2025.05.10 13:22
2
Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»
2025.05.10 11:36
Гунько объяснил «Спартаку», как спасти сезон
2025.05.10 09:55
1
Гунько раскритиковал игру Пьянича: «Минус один игрок в атаке и минус один игрок в обороне»
2025.05.09 17:57
5
Гунько отреагировал на слова Мостового у Мусаеве: «Хватит уже смешить народ»
2025.05.09 14:54
2
Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ
2025.03.23 22:51
1
Экс-тренер «Спартака» – о втором голе в ворота «Зенита»: «Надо просто доверять ВАР»
2025.03.21 18:33
12
Фото
Российский защитник перебрался из РПЛ в чемпионат Армении
2025.02.19 23:20
1
Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы
2025.02.16 17:35
7
Экс-президент «Спартака» оценил переход Игнатьева в алжирскую «Кабилию»
2025.02.08 09:18
2
Игнатьев не хотел переходить в алжирский клуб: «Вроде бы там классно, но желания нет»
2025.02.07 18:33
2
Мостовой назвал ключевой фактор перехода Игнатьева в алжирский клуб
2025.02.07 10:50
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Селюк – об Игнатьеве в Алжире: «Как минимум он там бросит пить»
2025.02.07 08:30
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Иван Игнатьев сменил армянский клуб на африканский
2025.02.06 09:15
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Бакаев объяснил стычку Дзюбы с игроком «Урарту»
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