Бакаев объяснил стычку Дзюбы с игроком «Урарту»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал конфликт своего одноклубника Артема Дзюбы с защитником «Урарту» во время товарищеского матча.
- 36-летний нападающий стал участником стычки после одного из единоборств.
- Соперник обратился к Дзюбе с использованием ненормативной лексики. В ответ Артем отправил оппонента на газон.
- «Акрон» победил «Урарту» со счетом 2:0.
«Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону.
Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где‑то немного вскипеть. Это нормально.
Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции», – сказал Бакаев.
Источник: «Матч ТВ»