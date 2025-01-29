Бакаев объяснил стычку Дзюбы с игроком «Урарту»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал конфликт своего одноклубника Артема Дзюбы с защитником «Урарту» во время товарищеского матча.

36-летний нападающий стал участником стычки после одного из единоборств.

Соперник обратился к Дзюбе с использованием ненормативной лексики. В ответ Артем отправил оппонента на газон.

«Акрон» победил «Урарту» со счетом 2:0.

«Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону.

Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где‑то немного вскипеть. Это нормально.

Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции», – сказал Бакаев.