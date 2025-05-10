Гунько объяснил «Спартаку», как спасти сезон

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько порекомендовал команде выиграть FONBET Кубок России. Это станет спасением сезона.

– Как вы считаете, важно ли красно-белым попасть в топ-3, опередив ЦСКА, или надо бросить все силы на завоевание Кубка России?

– Нельзя разделять. Думаю, что трофей первостепенен. Но что, в чемпионате не выходить? Может быть, будет какая-то ротация, чтобы подготовить ведущую группу футболистов к решению задачи в матче Кубка России. Но думаю, что и там «Спартаку» будет очень непросто. Трофей для «Спартака» будет спасением сезона. Какое бы место в чемпионате команда ни заняла.

– А для Станковича победа в Кубке России будет каким-то спасением или он по-любому заслужил возможность продолжать работу в «Спартаке»?

– Думаю, что если «Спартак» завоюет трофей – это однозначно успех для тренера и клуба. Менять тренера каждый год – это крайне неверно.