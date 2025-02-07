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  • Мостовой назвал ключевой фактор перехода Игнатьева в алжирский клуб

Мостовой назвал ключевой фактор перехода Игнатьева в алжирский клуб

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Обалдеть! Иван Игнатьев перешeл в алжирский клуб. Что надо сделать, чтобы уехать в Алжир?

Но если данную команду тренирует Циннбауэр, с которым Игнатьев работал в «Локомотиве», – это ключевой фактор. Все ответы отпадают сразу же. Иван поехал к человеку, которого знает и который его пригласил.

Теперь посмотрим, как это будет выглядеть. Уровень сборной Алжира хороший, но чемпионат страны – экзотика», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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Foxitkuban
1738922476
Оба как будто в ссылку отправились. Что Игнатьев, что Циннбауэр.
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