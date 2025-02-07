Мостовой назвал ключевой фактор перехода Игнатьева в алжирский клуб

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».
«Обалдеть! Иван Игнатьев перешeл в алжирский клуб. Что надо сделать, чтобы уехать в Алжир?
Но если данную команду тренирует Циннбауэр, с которым Игнатьев работал в «Локомотиве», – это ключевой фактор. Все ответы отпадают сразу же. Иван поехал к человеку, которого знает и который его пригласил.
Теперь посмотрим, как это будет выглядеть. Уровень сборной Алжира хороший, но чемпионат страны – экзотика», – сказал Мостовой.
- 26-летний Игнатьев в текущем сезоне провел 19 матчей за «Урарту», забил 13 голов, отдал 5 передач.
- Ранее он играл за 5 клубов в РПЛ: «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», а также за сербский «Железничар» (Панчево).