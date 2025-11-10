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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Искра
Иван Игнатьев
€ 500 тыс
Иван Игнатьев
Искра
6 января 1999 (27), Ачинск
#18 | Нападающий
178 см | 73 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
4 сентября
31
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
В «Оренбурге» прокомментировали отказ от Ивана Игнатьева
31 января
3
Фото
Иван Игнатьев перешел в 10-й клуб в своей карьере
29 января
1
Игнатьев: «Никого так не гасили, как меня!»
2025.11.10 19:10
22
Игнатьев высказался о критике в свой адрес
2025.11.10 17:17
Игнатьев: «Я бы сейчас потянул уровень «Локомотива»
2025.11.10 14:48
1
Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»
2025.08.30 18:24
Фото
Клуб РПЛ объявил о трансфере Ивана Игнатьева
2025.08.30 13:44
2
Иван Игнатьев вернулся в РПЛ
2025.08.30 09:15
2
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
2025.08.26 20:12
3
Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге
2025.08.26 12:50
1
Обновленная информация по Игнатьеву, который не хотел возвращаться в Алжир из-за девушки
2025.08.20 10:14
1
Клуб РПЛ может купить российского форварда из чемпионата Алжира
2025.08.19 14:48
Игнатьев отреагировал на новость об отказе возвращаться в Алжир
2025.08.18 21:21
Фото
Игнатьев не возвращается в Алжир из-за девушки
2025.08.17 13:14
4
Игнатьев высказался о первом в истории чемпионстве «Краснодара»
2025.07.08 23:48
Игнатьев раскрыл, где хочет продолжить карьеру: «Даже все вещи оставлю и уеду»
2025.07.08 15:57
6
Игнатьев рассказал о главной проблеме в Алжире
2025.07.08 13:48
2
Иван Игнатьев объяснил, почему не может перейти в топ-клуб РПЛ
2025.07.07 18:26
2
Игнатьев назвал причину разногласий со Слуцким
2025.07.07 17:17
Иван Игнатьев: «Знаю, что мою карьеру пытались загубить, не верите?»
2025.07.07 16:41
3
Российский форвард стал вице-чемпионом Алжира и помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов Африки
2025.06.22 16:32
Игнатьев забил еще один гол в чемпионате Алжира
2025.05.27 12:54
2
Российский форвард забил 4-й гол в Алжире
2025.05.13 13:21
1
Игнатьев забил третий гол за алжирскую «Кабилию»
2025.04.27 13:07
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
2025.04.04 18:03
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Игнатьев забил второй гол за алжирскую «Кабилию»
2025.03.15 08:45
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Агент Игнатьева: «Иван не рассматривает предложения из России, после Алжира возможен отъезд в Европу»
2025.02.22 16:44
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