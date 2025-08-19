Клуб РПЛ может купить российского форварда из чемпионата Алжира

«Оренбург» заинтересован в нападающем «Кабилии» Иване Игнатьеве. Алжирский клуб готов отпустить россиянина за 150 тысяч евро, так как его контракт истекает уже летом 2026 года.
Игнатьев готов вернуться в Россию, так как не до конца адаптировался к жизни в Алжире. Сейчас футболист вернулся в расположение «Кабилии», где тренируется с командой в общей группе.
- 26-летний Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 900 тысяч евро.
- Ранее Игнатьев выступал в 5 клубах РПЛ – «Краснодаре», «Локомотиве», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Сочи», а также в сербском «Железничаре» (Панчево) и армянском «Ноа».
Источник: «Спорт-Экспресс»