Клуб РПЛ может купить российского форварда из чемпионата Алжира

«Оренбург» заинтересован в нападающем «Кабилии» Иване Игнатьеве. Алжирский клуб готов отпустить россиянина за 150 тысяч евро, так как его контракт истекает уже летом 2026 года.

Игнатьев готов вернуться в Россию, так как не до конца адаптировался к жизни в Алжире. Сейчас футболист вернулся в расположение «Кабилии», где тренируется с командой в общей группе.