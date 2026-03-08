Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Балтики» по отмененному голу на 75-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Зенита».

Решение: судья правильно отменил взятие ворот «Зенита».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар.

Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», – говорится в сообщении РФС.