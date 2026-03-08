Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Сегодня, 11:53
14

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Балтики» по отмененному голу на 75-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Зенита».

Решение: судья правильно отменил взятие ворот «Зенита».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар.

Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», – говорится в сообщении РФС.

Еще по теме:
Черников – о расистских выкриках на матче с ЦСКА: «Все слышали, а для судьи ничего не было» 5
Агкацев – о расизме в адрес Кордобы: «Сказали судье, но он никак не отреагировал» 14
В РФС вынесли вердикт по отмене гола «Балтики» «Зениту» 62
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Сухой Алексей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1772960077
Да это и так всем было понятно, кроме стада парнокопытных существ!
Ответить
Дубина
1772961030
А что ждали от мафии газпромовской что то другого?? Кто позволит алешкину игрушку обидеть?? ЗПРФ.. Девочки с праздником....
Ответить
boris63
1772961817
Да ни какого овсайда не было, да воздастся вам твари по заслугам.
Ответить
Cleaner
1772961864
ЭСК - это и есть ЗЕНИТ!
Ответить
СПОРТ 21 века
1772962822
Всё бы это имело смысл, если бы не последовало удара сразу (а он последовал). Пусть читают правила. А ещё лучше пусть просвещаются, как в таких ситуациях поступают настоящие профессиональные арбитры из других чемпионов. Объективно там в таких моментах даже VAR не включается (или крайне редко). Показывают на центр, и поехали играть дальше...
Ответить
NewLife
1772964496
Суть предложения: назначить досрочно синит чемпионом в очередной юбилейный год. Решение: РФС правильно назначил синит чемпионом. Голосование в РФС: единогласно.
Ответить
neim
1772973176
Круговая порука однако. Как это знакомо ... (((.
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1772975396
Сколько баранов ,ужас
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
3
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
21
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
15
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
112
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Семак высказался о голе Соболева
16:07
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Краснодар»: 8 марта 2026
16:00
1
Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»
15:56
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
112
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
14
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 