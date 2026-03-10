Команда «Спартака» сыграет в Европе с «ПСЖ» и «Аталантой»

Команда «Спартака» для игроков не старше 15 лет на этой неделе отправится в Венгрию на международный турнир.

Российские юноши поучаствуют в турнире на базе «Гонведа», в котором помимо хозяев и «Спартака» поучаствуют следующие клубы:

Соревнования продлятся с 12 по 15 марта.

Российскую команду пригласили в Венгрию, несмотря на продолжающееся с 2022 года отстранение российского футбола от международного. Сборная страны проводит только товарищеские матчи, российские клубы не участвуют в еврокубках.

В Российском футбольном союзе (РФС) выражали надежду, что бан снимут в 2026 году.