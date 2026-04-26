Реакция фанатов «Зенита» на легкую победу над «Ахматом»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата».
«Юбилейно и на классе зачем-то на неделю продлили надежду на продолжение борьбы за чемпионство», – написали болельщики.
- Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Команда Сергея Семака набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
- В следующем туре петербуржский клуб сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 2 мая, в субботу.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»