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Дзюба получил предложение от бывшего одноклубника

1 июня, 17:42
2

Экс-зенитовец Алексей Гасилин готов взять Артема Дзюбу в свою медийную команду.

– Где в итоге окажется Дзюба?

– Мне казалось, что оптимальный вариант для всех – это «Родина». Команда, которую сейчас будут обновлять. Артем – тот человек, который может вокруг себя собрать коллектив, дать напутственные слова и советы, оказать помощь молодым футболистам.

Как будто ему в «Родине» самое место. Но [спортивный директор «Родины»] Зинин заявил, что он им не интересен. Если рассматривать другие московские клубы: даже если Дзюбу туда возьмут, то это роль запасного, под давление.

Мы прекрасно понимаем, что в «Спартаке» Артем играть не будет. Красно‑белые будут бороться в следующем сезоне за чемпионство, об этом заявляет руководство. Не знаю, согласен ли Артем на роль запасного.

– Если он не найдет команду в РПЛ, это конец карьеры?

– Ко мне в «Банку» в Медиалигу. Мы сейчас играем очень хорошо, я собрал добротную команду, все супер. Думаю, что там есть запал.

Дзюба сделал большое дело – оставил «Акрон» в РПЛ. Представляете, как он рисковал? У него была травма, а он вышел. Такое клеймо получить – вылететь с командой из РПЛ под конец карьеры… Но он рискнул и все сделал.

Я всегда котировал Дзюбу очень высоко. Если он решит завершить карьеру, то ему нужно остаться в футболе, мотивировать молодое поколение – ему есть чем заняться. Надо работать на благо нашего футбола.

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Гасилин Алексей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1780331272
Почему бы не поиграть в медийке ради смеха
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rash1959
1780335301
Заголовок такой, будто гасилин позвал зюбу замуж. Хороший выбор. А свадьба когда?
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