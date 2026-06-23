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Стало известно, когда «Сити» назначит нового тренера

23 июня, 11:21
1

«Манчестер Сити» должен объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера команды на этой неделе.

Итальянец подпишет с «горожанами» контракт сроком на три года, а «Челси» получит около 20 миллионов евро в качестве компенсации.

По завершении сезона пост главного тренера «Манчестер Сити» покинул 55-летний Хосеп Гвардиола, работавший в клубе с лета 2016 года.

  • 46-летний Мареска ранее возглавлял «Челси», в котором работал с июля 2024 года по 1 января 2026-го.
  • Итальнец также был ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

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Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Мареска Энцо
Комментарии (1)
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Бумбраш
1782205246
Ждут когда сырожу сельдереича выпнкт ,хотят супершампиенного тренера заполучить
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