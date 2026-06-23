Стало известно, когда «Сити» назначит нового тренера

«Манчестер Сити» должен объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера команды на этой неделе.

Итальянец подпишет с «горожанами» контракт сроком на три года, а «Челси» получит около 20 миллионов евро в качестве компенсации.

По завершении сезона пост главного тренера «Манчестер Сити» покинул 55-летний Хосеп Гвардиола, работавший в клубе с лета 2016 года.